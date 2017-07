Dopo avere raccontato il cammino del Parma per tutta la stagione a Radio Parma, torna come ogni estate 'Palla in Tribuna in Tv' con tutte le trattative di mercato e, quest'anno, le ultime novità societarie in casa crociata. Si parte alle 21,15 questa sera e l'appuntamento sarà replicato ogni settimana sino al via della nuova stagione del Parma calcio 1913. In studio si avvicenderanno Marco Balestrazzi, Giuseppe Milano ed Alberto Rugolotto. Per intervenire sms e whatsapp al 333-9200170 oppure 0521-464203

Tv Parma ore 21,15