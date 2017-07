Secondo appuntamento questa sera con 'Palla in Tribuna in tv', l'appuntamento dell'estate di Tv Parma dedicato al calcio e in particolare al Parma. Temi caldi della serata l'arrivo di Ljang Lizhang in città e, sopratutto, le tanti voci di mercato che stanno riguardando il club crociato. In studio questa sera Giuseppe Milano. Appuntamento alle ore 21,15. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170



