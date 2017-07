Appuntamento con la rubrica quindicinale “Assemblea ON-ER” realizzata a cura della Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna. La puntata si aprirà con l’iniziativa in memoria delle 85 vittime della strage di Bologna del 1980.

Si parlerà po della proposta di Istituire un difensore civico nazionale che racchiude in sé anche le competenze dei garanti dei detenuti e dei minori. Infine si tratterà l’argomento dei Fondi Europei alle PMI e di come ottenerli.



Tv Parma ore 19,00