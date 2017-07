Tredicesima puntata di Sport Magazine, rubrica condotta da Adriano Guareschi con Laura Figna e Letizia Calestani.

In questa puntata si vedranno i successi nel body building di Elisa Maffini.Il critico cinematografico Filiberto Molossi farà conoscere i film a tema sportivo della prossima stagione. Per concludere alla Boxe Parma per i nuovi appuntamenti della Boxe

Tv Parma ore 21,15