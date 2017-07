Terza puntata questa sera con “Palla in Tribuna in Tv”, l’approfondimento di Tv Parma dedicato al Parma Calcio ed in particolare al mercato. Dalle ore 21,15 Giuseppe Milano con ospiti in studio vi racconterà il 1° giorno di raduno a Collecchio per la squadra di Mister D’Aversa in attesa della partenza vera e propria della stagione prevista per giovedì con il ritiro di Pinzolo. Focus ovviamente su tutte le trattative di calciomercato.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170

Tv Parma ore 21,15