Appuntamento con la rubrica quindicinale “Assemblea ON-ER” realizzata a cura della Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna

In questa quinta puntata saranno trattati i seguenti argomenti: “Narratori di una strage”, tutto pronto per il 2 agosto per ricordare la strage alla stazione del 1980.

Piano Socio-Sanitario, giudizi opposti sulla riforma, che punta all’ammodernamento e al miglioramento dei servizi attraverso un sistema di welfare più partecipato .

“Saharawi day” con 100 bambini in Assemblea, accolti in regione da famiglie e associazioni per un periodo di cure e di divertimento.