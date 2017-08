Sesta puntata di “Street Talk” il “salotto” condotto a Salsomaggiore da Andrea Villani. Ospiti di questa sera, l’attore e comico Enrico Beruschi; Paolo Bucchi , presidente del gruppo Comet e Gloria Griggio, pittrice, scrittrice e fotomodella.

Accompagnamento musicale di Carla They, nota arpista che si è esibita in numerose città in Italia ed in Europa