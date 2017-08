A poche ore dal debutto in campionato il Parma si presenta ai tifosi e alla città. Questa sera alle 20,30 dietro la curva Nord del Tardini vetrina ufficiale per la formazione di D'Aversa e per le nuove maglie targate Erreà che la squadra vestirà nel prossimo campionato di serie B.

Un evento speciale che Tv Parma seguirà in diretta. Primo collegamento nel Tg Parma delle ore 19,30 e poi lunga diretta dalle ore 20,25.