Questa sera alle 21.15 , sarà riproposta una puntata di Check up in cui si parlerà di calcoli e malattie renali croniche, un problema di salute in netto aumento anche nella nostra città. Di sintomi, diagnosi ne hanno parlato con Ilaria Notari, il professor Achille Guariglia nefrologo della Clinica Città di Parma, il professor Salvatore David direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia dell’Ospedale Maggiore e il dottor Remo Piroli medico di famiglia.



Tv Parma ore 21,10