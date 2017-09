Grazie Afro… prende il via da questa sera la tradizionale rubrica di pesca su Tv Parma. Quest’anno assume un particolare significato per la recente scomparsa di Afro Carboni, che per 30 anni ha collaborato con la nostra emittente alla realizzazione di “A pesca con Afro” e più in generale ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento per tutti i pescasportivi nostrani. Nella puntata odierna sarà proposta una carrellata con le immagini ed i servizi più significativi di questa trentennale collaborazione



Tv Parma, venerdì 8 settembre, ore 21,15