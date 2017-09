In questa settima puntata di Assemblea On-ER in onda su Tv Parma alle 19,00 e di Forum Regione, in onda domani a Radio Parma alle 8,50, saranno trattati i seguenti argomenti: tappa in Assemblea legislativa regionale per Sua Santità Bartolomeo I, arcivescovo di Costantinopoli e Patriarca Ecumenico. Il sistema aeroportuale emiliano-romagnolo al centro dei lavori della commissioni: tra gli obiettivi il rafforzamento del Marconi di Bologna, l'ampliamento della pista di Parma, il rilancio degli scali di Forlì e Rimini. Ma spunta anche l'ipotesi San Damiano, l'aeroporto militare di Piacenza. Infine è' stata inaugurata in Assemblea legislativa Una mostra sul Cile 44 anni dopo il golpe



Tv Parma ore 19,00