Consueto appuntamento con 'Palla in Tribuna', la rubrica quotidiana su Radio Parma a partire come sempre dalle ore 14,30.

​Da non perdere stasera Bar Sport, il salotto sportivo del lunedì di Tv Parma. Dalle 20,30 Sandro Piovani e Francesca Mercadanti, con l'aiuto di giornalisti e addetti ai lavori, commenteranno la partita dei Crociati giocata sabato in trasferta contro il Perugia. Altro importante appuntamento da non perdere, domani alle 22,30 con Palla in Tribuna Tv per commentare, subito dopo il fischio finale, la partita casalinga contro l’Empoli.



Tv Parma ore 20,30