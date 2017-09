In occasione del Festival Verdi 2017 torna “ Vi Racconto l’Opera…” la storica trasmissione ideata da Mauro Biondini che per ben undici anni ha raccontato agli appassionati melomani del nostro territorio la genesi, le trame delle opere liriche in scena al teatro Regio.

Registrata da Mauro Biondini nel 2012,nella suggestiva atmosfera del castello di Vigoleno,verrà riproposta questa sera la trasmissione dedicata a Stiffelio, composta da Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, rappresentata in prima assoluta il 16 novembre 1850 al Teatro Verdi di Trieste.

L'opera affronta il tema, per l'epoca assai spinoso, dell'adulterio, per di più ai danni di un pastore protestante, e termina con un insolito lieto fine.





Tv Parma ore 22,00