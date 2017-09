In questa ottava puntata di Assemblea On-ER in onda su Tv Parma alle 19,00 e di Forum Regione, in onda domani a Radio Parma alle 8,50, saranno trattati i seguenti argomenti: il Parlamento regionale ha approvato il documento economico e finanziario regionale che definirà i prossimi interventi economici della giunta. La commissione Territorio ha visitato la diga di Ridracoli, sull’Appennino forlivese per conoscere una realtà che garantisce il 60 per cento del fabbisogno di acqua dell’intera Romagna. Incontri e dibattiti per la revisione della legge sulla partecipazione.