In concomitanza con l’inaugurazione del Festival Verdi 2017, vengono riproposte due puntate di “ Vi Racconto l’Opera…” : la prima alle 21,15, registrata da Mauro Biondini nel 2012,nella suggestiva atmosfera del castello di Vigoleno è dedicata a Stiffelio, opera composta da Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave , rappresentata in prima assoluta il 16 novembre 1850 al Teatro Verdi di Trieste . “ Vi racconto l’Opera.. “, prosegue alle 22,00

con Falstaff, ultima opera di Giuseppe Verdi composta dal maestro all’età di 80 anni, trasmissione realizzata nel 2011 all’interno del castello di Compiano, in una scenografia bellissima.



Tv Parma ore 21,15