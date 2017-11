E’ il “re dell’operetta” Corrado Abbadi, l’ospite della seconda puntata del programma “Oggi in cucina con…” in onda questa sera alle 21.15 su Tv Parma, condotto da Ilaria Notari.

Imbranato in cucina ma disinvolto in palcoscenico, riservato nella vita ed esuberante in teatro.

Sarà lo stesso Corrado, un artista che fa ridere e sognare con i suoi personaggi, a raccontare nell’intervista davanti ai fornelli, la sua straordinaria avventura.

Tra una chiacchiera e l’altra la Notari e Abbati, con la guida di chef Fabio Romani, prepareranno un gustoso secondo di carne.



Tv Parma ore 21,15