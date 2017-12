A ricordo di Ugo Romani, capostipite di una dinastia di chef e ristoratori, scomparso in questi giorni, viene questa sera riproposta la puntata di “Vite in pentola, storie di cucina parmigiana”, che ha vuto come ospite la famiglia Romani, titolare dell’omonimo ristorante di Vicomero, che racconterà le loro origini , la loro vita quotidiana e la loro passione per la cucina.