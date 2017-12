Torna questa sera 'Sembra ieri' con un nuovo tuffo nella storia della nostra città attraverso i filmati dell'archivio storico di Radio Tv Parma. Questa sera vi porteremo al Palazzetto dello Sport sede di una insolita gara di trial oppure all'Università in occasione della laurea honoris causa a Luciano Pavarotti. Spazio però anche agli ufo su Parma, al circo in città, alle auto in piazzale Pilotta ma anche ad una visita parmigiana dei grandi Scirea e Tardelli, vincitori pochi mesi prima del Campionato del Mondo di Spagna. Questo e tanto altro questa sera a 'Sembra Ieri' dalle ore 21,15