Consueto appuntamento quindicinale con Assemblea On-ER in onda su Tv Parma alle 18,55 e Forum Regione, in onda a Radio Parma alle 8,50. In questa puntata vengono trattati i seguenti argomenti. Droghe,. dibattito in con i dati sulle dipendenze in Emilia-Romagna non solo relative alle droghe e leggere, ma anche all’abuso di tabacco, alcool e le patologie connesse al gioco d’azzardo. Seguirà un servizio relativo al percorso che porterà l’Emilia-Romagna ad acquisire maggiore autonomia legislativa.Infine si parlerà del Foia, un controllo generalizzato sulle pubbliche amministrazioni per contrastare la corruzione e partecipare maggiormente alla vita pubblica





Tv Parma ore 18,55