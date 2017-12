Oggi in cucina con… Ilaria Bercini

Un ospite con le mani in pasta. E’ Ilaria Bercini, vincitrice del talent di Tv Parma “Il cuoco perfetto” la protagonista della terza puntata di “Oggi in cucina con” in onda questa sera alle 21,15 sulla nostra emittente. Dopo il dj master Robi Bonardi e il re dell’operetta Corrado Abbati sarà la Bercini, intervistata dalla conduttrice Ilaria Notari, a raccontare di sé e delle proprie passioni, prima fra tutte quella per la cucina naturale.

Come sempre sarà il ristorante Romani di Vicomero, colpito dal recente lutto del titolare Ugo a cui la puntata sarà dedicata, ad ospitare il set del programma.



Tv Parma ore 21,15