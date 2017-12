Torna questa sera c'Sembra Ieri', la nostra trasmissione con tanti filmati d'epoca con protagonista Parma, la provincia ed i tanti personaggi che l'hanno conosciuta o fatta grande.

Sarà una puntata particolare perchè vi porteremo davvero a spasso nel tempo proponendovi una insolta via Farini piena di autobus, la Cittadella con il campeggio o le nostre attuali rotatorie 'imgombrate' un tempo dai semafori. Ma ci sarà spazio anche per lo sport con il Parma in campo in mezzo ai tifosi e con le tante inchieste di Tv Parma di un tempo.

Questo e tanto altro questa sera alle 21,15 su Tv Parma in 'Sembra ieri'

Tv Parma ore 21,15