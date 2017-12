Viene riproposto " Le Perle della Provincia di Parma" documentario realizzato da Mauro Biondini.

Un percorso che va dalla " bassa" alle montagne del nostro Appennino durante le quattro stagioni dell'anno. Rocche, castelli, pievi, musei, sono raccontate in un percorso storico culturale reso ancor più emozionanti dalle note di Vivaldi, Bach, Mozart

Un documentario da non perdere per conoscere e amare ancor più il territorio parmense e i suoi splendidi tesori, ricco di storie e curiosità nati attorno a monumenti famosi, come ad angoli sconosciuti .



Tv Parma ore 21,15