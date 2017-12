Consueto appuntamento quindicinale con Assemblea On-ER in onda su Tv Parma alle 18,40 e Forum Regione, in onda a Radio Parma alle 8,50. In questa puntata vengono trattati i seguenti argomenti.

Maltempo, Enel e le altre aziende che gestiscono i servizi energetici e di trasporto sono nell’occhio del ciclone dopo i gravi disservizi avvenuti nei giorni successivi alle giornate di maltempo.Ultimo round sul piano Junker, degli investimenti europei per crescita e occupazione promosso da Europe direct Emilia Romagna.

