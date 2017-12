Edizione straordinaria di Palla in Tribuna Tv per il big match prenatalizio del campionato di serie B tra Parma e Bari. Commenti interviste e tanti ospiti per analizzare la supersfida del San Nicola subito dopo il fischio finale. Messaggi al 3339200170 . Appuntamento alle 22,20 su Tv Parma , con replica alle 2,50.



