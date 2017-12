Oggi in cucina con... Giampaolo Cantoni

Allegria assicurata, nella sera di Santo Stefano, con una nuova puntata di “Oggi in cucina con…”, che avrà come ospite, il barzellettiere Gianpaolo Cantoni.Racconterà il suo rapporto con il cibo, del suo talento nel raccontare barzellette, i segreti per ricordarle e l’arte di raccontarle.

Tv Parma ore 21,15

"Oggi in cucina con..."

Una gustosa ricetta e tante risate. L’allegria è assicurata, nella sera di Santo Stefano, su Tv Parma quando alle 21,15 andrà in onda una nuova puntata di “Oggi in cucina con…”. Ospite del programma che porta ai fornelli per una curiosa intervista, durante la preparazione di una ricetta, persone note della città sarà il barzellettiere Gianpaolo Cantoni. Geometra, consigliere provinciale e comunale a Medesano ma anche candidato sindaco di Parma nel 2012 nel Centrosinistra, Cantoni racconterà il suo rapporto con il cibo, in particolare ama cucinare il cinghiale, passando per aneddoti di vita personale e professionale, dal suo incompiuto sogno di fare l’architetto al suo impegno in politica. Cantoni parlerà anche del suo talento nel raccontare barzellette, che coltiva fin da bambino, diventato oggi quasi un lavoro, i segreti per ricordarle e l’arte di raccontarle. Set del programma sarà come sempre il ristorante Romani di Vicomero, che ospita la troupe televisiva mettendo a disposizione ingredienti, attrezzature e tutto il personale. Dietro le quinte, ma preziosi per la realizzazione della trasmissione, oltre al titolare Fabio Romani protagonista in video, vi sono i “ragazzi” di sala e cucina Michele Manolli, Fabio Fontanesi, Tiziana Casta, Anna Marincola, Ramona Venturi e Salvatore Cavallaro. Cantoni durante l’intervista con Ilaria Notari conduttrice del programma, cucinerà sotto la guida di chef Romani, un primo piatto gustoso e adatto a questo clima di feste. La ricetta realizzata nel corso della puntata e facilmente replicabile a casa, è quella delle crepes con fonduta di formaggio, besciamella e funghi porcini.