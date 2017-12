In attesa dell'arrivo del 2018 Tv Parma vi propone un tuffo speciale nel passato della nostra città con il meglio di 'Sembra Ieri'. Questa sera dalle ore 21,15 vi proporremo i filmati ed i servizi che ci avete richiesto di più in questi mesi di programmazione. In attesa della nuova stagione con nuove perle da rivedere dall'archivio di Radio tv Parma.



Tv Parma ore 21,15