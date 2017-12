Il consueto appuntamento con il teatro in vernacolo propone questa sera "Na sira in djalett Pramzàn", uno spettacolo allestito alla Corale Verdi, dalla Famija Pramzana, in ricordo di Bruno Lanfranchi ed Ettorina Cacciani. La serata ha visto la partecipazione del Coro della Corale Verdi diretto da Andrea Chinaglia e l'accompagnamento musicale di Luigi Abbati con la sua fisarmonica. La regia dello spettacolo è stata di Franco Greci e Claudio Mendogni.



Tv Parma, sabato ore 21,15