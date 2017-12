Kumbh Mela, onore a Shiva. Il Kumbh Mela è il più grande raduno pacifico di massa del pianeta. Un pellegrinaggio induista che si conclude con il bagno purificatore nelle sacre acque del fiume Gange, per espiare ogni peccato. Sono momenti di grande emozione in cui si entra in contatto con il potere divino. Quì c'è tutta l'anima dell'India.



