Consueto appuntamento quindicinale con Assemblea On-ER in onda su Tv Parma alle 19,05 e Forum Regione, in onda a Radio Parma alle 8,50. Approvato in Aula, grazie al voto favorevole della maggioranza, il bilancio previsione 2018-2020. La manovra, che ha visto il no di tutta l’opposizione, prevede più fondi per il turismo e il commercio, per la messa in sicurezza del territorio e protezione ambientale e per lo sviluppo delle attività produttive. Stop al consumo di suolo vergine e via libera alle rigenerazioni. La nuova legge urbanistica, approvata dall’Aula a 17 anni dal primo testo, segna un punto di svolta nella pianificazione regionale



Tv Parma ore 19,05