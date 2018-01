Consueto appuntamento con i reportage di Odetta Carpi che oggi ci porta in India con il documentario "Benares,la vita...la morte".Un fumo denso, un intenso ed acre odore di morte. Sono i nostri cari che bruciano per dissolversi e raggiungere il regno degli Dei. Ma come possono essere veramente morti, i morti, se ancora vivono nei nostri cuori!?! Con il fuoco si bruciano tutti i peccati di una vita ed un'altra vita è già pronta ad impossessarsi dell'anima del defunto. Quindi non sarà un addio, perchè il nostro caro tornerà.



Tv Parma ore 21,50