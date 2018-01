E' iniziato il calciomercato invernale ed il Parma è già al centro di tante trattative. In primo piano c'è ovviamente la scelta di una pedina per l'attacco ma le sorprese non mancheranno, sia in entrata che in uscita. Di tutto questo si parlerà questa sera nella prima puntata di 'Palla in Tribuna speciale calciomercato' a cura di Giuseppe Milano, Marco Balestrazzi ed Alberto Rugolotto. Per intervenire in diretta sms e whastapp al 333-9200170



Tv Parma ore 21,15