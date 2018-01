Al grande cantautore Paolo Conte è stato conferito il titolo di professore ad honorem in “Linguaggi musicali della contemporaneità”, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nell’Aula Magna dell’Ateneo di parma . Per Conte sarà per certi versi un ritorno in Ateneo: “l’avvocato di Asti” si è infatti laureato in Giurisprudenza proprio all’Università di Parma, nel 1962.