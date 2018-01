"Giuseppe Verdi, un uomo " è il titolo della puntata di "Quarantotto" realizzata da Luca Sommi nel dicembre 2012, che viene questa sera riproposta alle ore 21,15 .

In studio Gustavo Marchesi, scrittore e musicologo che tanto ha scritto dell'uomo Giuseppe Verdi, con le sue virtù e i suoi vizi ed il regista Francesco Barilli che in numerose occasioni ha messo in scena la vita del grande maestro.





Tv Parma ore 21,15