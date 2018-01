La vita, i luoghi, i sentimenti, le opere del Maestro, in un film realizzato e diretto da Francesco Barilli nel 2000, in occasione del centesimo anniversario della morte, raccontati da un inusuale Rigoletto, interpretato dall'attore teatrale Roberto Abbati. Barilli si è riservato il ruolo di Verdi, in una delle fasi della sua vita, mentre l'attrice teatrale Laura Cleri interpreta la madre di Verdi.



Tv Parma ore 21,10