Francesco Barilli ha realizzato nel 1997, in occasione della mostra «Casa Barilli, una famiglia di artisti tra Ottocento e Novecento» un documentario che racconta come in un romanzo - il testo è di Davide Barilli - la storia di questa dinastia di artisti per una comprensione ampia di un mondo famigliare che si è aperto alla città ed alla città ha lasciato ampia testimonianza d’arte.





Tv Parma ore 21,15