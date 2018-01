Riprende il campionato di serie B dopo la pausa natalizia con il Parma che va a giocare in traferta contro la Cremonese. Collegamento in diretta nel tg delle 12,45 dallo stadio Zini di Cremona per le ultime prima dell'incontro. Sintesi poi della gara e interviste raccolte in Bordocampo da Alberto Rugolotto in questa sera alle 20,05 con repliche alle 21,10, 00,15 e domani alle 12,15 -13,25 18,30 e 20,05



Tv Parma ore 20,05