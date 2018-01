Quando ci si trova a dover scegliere un pezzo di carne al bancone della macelleria ci si può trovare in imbarazzo: decine di tagli e prodotti diversi, con etichette che ne indicano nome e prezzo. Ed è per questo motivo che è nato il nuovo format "Bekér - Macellaio in cucina" condotto da Fabrizio Nonis noto "macellaio reporter" che in ogni puntata riassume brevemente e simpaticamente quelle che possono essere le conoscenze minime ed indispensabili che ognuno di noi, esperto o principiante che sia, dovrebbe avere per entrare nel mondo della carne con le sue varie peculiarità e sfaccettature.

Tv Parma, mercoledì ore 20,05