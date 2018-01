Palla in Tribuna e lettere al Direttore

Novità da questa sera su Tv Parma. Tutti i giovedì dalle 20,30 , 'Palla in Tribuna' per mezz'ora darà voce ai tifosi da casa e farà conoscere le ultime notizie dallo spogliatoio gialloblù. In studio si alterneranno Marco Balestrazzi ed Alberto Rugolotto con ospiti ed opinionisti. Sarà possibile intervenire in diretta via sms e whatsapp al 333-9200170 oppure telefonando allo 0521-464227.

Spazio poi dalle 21,15 a 'Lettere al Direttore' che sino al 4 marzo sarà uno speciale 'Verso il voto' con le interviste ai politici, candidati, rappresentanti dei movimenti che hanno deciso di scendere in campo nella prossima tornata elettorale.Questa sera, intervistati da Giuseppe Milano e Stefano Pileri, si alterneranno in studio Patrizia Maestri, Giorgio Pagliari e Giuseppe Romanini , i tre parlamentari uscenti del territorio parmense.



