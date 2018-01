La Giornata della Memoria

Questa mattina , in diretta dalle ore 11, la nostra emittente sarà in collegamento con l'Istituto tecnico Bodoni dove gli studenti, assieme ai compagni e amici, della scuola media Parmigianino rifletteranno sulla Shoah e, in particolare, racconteranno in assemblea ai compagni di scuola la storia dei bambini ebrei parmigiani vittime della deportazione e scomparsi nell'inferno dei lager nazisti.

Oltre all'appuntamento in diretta della mattina, che Tv Parma replicherà anche nei giorni seguenti, il palinsesto della emittente vi riproporrà i documentari realizzati negli anni scorsi in occasione dei 'Viaggi della memoria', tour realizzati dalle scuole di Parma. Appuntamenti in programma alle ore 18,25, 22,45 e 0,30.



Tv Parma ore 11,00