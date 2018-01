Palmeti di cocco, piantagioni di caffè, tè, coltivazioni di riso, spezie e ogni tipo di ortaggi, insieme a una grande quantità di pesce, offrono a questo lembo di Kerala un dono prezioso. Un dono che ha fatto si che la maggioranza dei keraliti non abbia mai conosciuto il dramma della fame, piaga che affligge altre zone dell’India. Qui ci si cura con l’Ayurveda, una medicina a base di spezie che si tramanda da migliaia di anni, ottima per la mente e il corpo, anche per i viaggiatori occidentali che amano fermarsi qui e usufruire dei trattamenti. Un vero paradiso!!!



