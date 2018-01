Questa sera su Tv Parma andrà in onda la prima puntata dell’edizione 2018 di Check up, la trasmissione dedicata a salute e benessere. Il tema al centro del programma sarà quello delle protesi all’anca e al ginocchio. I medici, ospiti in studio di Ilaria Notari, saranno gli ortopedici Paolo Adravanti, Aldo Ampollini e Giuseppe Calafiore e il fisioterapista Tommaso Mori del reparto di Ortopedia della Clinica Città di Parma. La trasmissione, come sempre in diretta, avrà inizio alle 21,15.

Il pubblico può intervenire per chiedere, ai medici presenti, un consiglio sul proprio caso clinico chiamando lo 0521/464227