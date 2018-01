Appuntamento con il il nuovo format "BEKÉR - Macellaio in cucina" condotto da Fabrizio Nonis noto "macellaio reporter" che in ogni puntata riassume brevemente e simpaticamente quelle che possono essere le conoscenze minime ed indispensabili che ogni uno di noi, esperto o principiante che sia, dovrebbe avere per entrare nel mondo della carne con le sue varie peculiarit e sfacettature.

Tv Parma ore 14,30 e 20,05