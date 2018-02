Venticinquesima giornata del campionato di serie B con il Parma che incontra oggi in casa il Perugia . Collegamento in diretta dal Tardini nel tg delle 19,30 per un' ampia pagina di sport . Sintesi poi della gara e interviste raccolte in Bordocampo da Alberto Rugolotto , questa sera alle 20,10 e 22,15 con repliche domani alle 13,15 - 16,45 e 20,05.



Tv Parma ore 20,10