Casa della salute a Lagrimone per 8 mila utenti

Un tassello di un disegno più ampio, orientato ad una maggiore qualificazione dell’assistenza e al miglioramento dell’accesso nell’area montana al Distretto sanitario sud-est. E’ così che è stato presentato «LAgriSalute», il progetto che potrebbe portare presto a Lagrimone (con l’ampliamento della struttura che ospita oggi il centro sportivo) una Casa della salute nella quale convergeranno servizi socio-sanitari per un bacino di quasi ottomila utenti dei comuni di Tizzano, Palanzano, Monchio e Neviano.

La filosofia del progetto che ha come capofila il Comune di Tizzano - che ha coinvolto anche Monchio, Palanzano e Neviano, l’Unione Montana Parma Est, l’Ausl di Parma, le Avis di Tizzano, Lagrimone, Palanzano e Parma e i comitati locali di Croce rossa di Tizzano, Monchio, Palanzano e Scurano - sta tutta nel nome: «LAgriSalute», che sottolinea come sia dalla terra, dal rispetto e dal sostegno delle piccole realtà rurali che origina la salute.

Per la realizzazione del progetto, che avrà un costo totale di 860 mila euro, è stato richiesto un finanziamento al Psr per 500 mila euro, cofinanziati per 300 mila euro dalla Fondazione Cariparma, per 35 mila euro dall’Avis provinciale e per 25 mila euro dal Comune di Tizzano. Il progetto, che ha ricevuto l’autorizzazione da una commissione di tecnici della Regione, è pronto per essere portato in Conferenza territoriale sociale e sanitaria il cui parere favorevole è indispensabile per aggiudicarsi il finanziamento del Psr. «Questo progetto - ha spiegato il sindaco Amilcare Bodria durante la presentazione, ieri, al consiglio comunale al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti - potrebbe costituire un concreto passo avanti nella riorganizzazione e nella valorizzazione dei servizi territoriali del nostro Appennino». «Con questo progetto e con quello dei posti letto di Cure Intermedie di Monchio - hanno sottolineato Elena Saccenti, direttore generale dell’Ausl di Parma, e Stefano Lucertini, direttore del Distretto Sud-est -, pensiamo di raggiungere un equilibrio che ci permetta di assicurare servizi che possano mantenere la popolazione in uno stato di salute adeguato nel proprio contesto sociale». Il presidente dell’Unione Montana, Giordano Bricoli, ha sottolineato la valenza territoriale del progetto mentre il presidente dell’Avis, Giuseppe Scaltriti, ha posto l’accento sull’importanza della riapertura di un punto di raccolta Avis nella montagna est.

Dopo le riflessioni di Giuseppe Zammarchi, presidente provinciale della Croce rossa, il presidente Paolo Andrei ha confermato l’attenzione della Fondazione Cariparma alle esperienze che permettono di tenere alto il livello dei servizi nella zona montana non solo come ente erogatore di risorse, ma anche per la condivisione di progetti che contribuiscano alla crescita sociale ed economica delle comunità.