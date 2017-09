Escursionista cade sul monte Caio e batte la testa: ferito un 21enne reggiano

La stazione Monte Orsaro del Soccorso Alpino di Parma è stata attivata intorno alle 16,30 per aiutare un escursionista con trauma cranico. Il giovane, un 21enne di Montecchio Emilia, si trovava insieme ad amici nella località nota come “Il Grande Faggio”, sulle pendici del Monte Caio, nel comune di Tizzano, non distante dagli impianti sciistici di Schia. E' scivolato e ha battuto violentemente la testa sul terreno.

I compagni di escursione hanno immediatamente chiamato il 118, che ha attivato l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano e le squadre territoriali del Soccorso Alpino, che hanno iniziato l’avvicinamento alla zona in fuoristrada. Le condizioni metereologiche e del terreno hanno consentito un rapido sbarco dell’équipe medica e tecnica del Saer presente sull’eliambulanza, che ha potuto in breve tempo stabilizzare e imbarcare la persona, per trasportarla al Maggiore. Il 21enne ha riportato ferite di media gravità e non è in pericolo di vita.