Camping Schia, terminato il restyling di tutta la struttura

Il Camping Schia si è presentato a tutti nella sua nuova, bellissima veste. E’ infatti terminato il primo stralcio dei lavori finanziati dai Parchi del Ducato, che hanno permesso di portare a termine un importante restyling di tutta la struttura di proprietà del Comune di Tizzano, gestita da Jessica Castagnetti e Gabriel Rossi.

I lavori hanno puntato su una trasformazione del campeggio in un’ottica di risparmio energetico partendo dal tetto, sostituendo la copertura in cemento e amianto con materiale isolante e pannelli solari termici, senza tralasciare il rivestimento e il tinteggio dei pilastri esterni e l’installazione di un’ascensore-montacarichi.

Altra novità è l’aula ludico didattica all’aperto, uno spazio didattico per far conoscere al meglio ai più piccoli i segreti dei nostri boschi. Un secondo stralcio inizierà a breve e permetterà di portare a termine alcuni dei lavori iniziati col primo stralcio e di realizzarne altri, come il rifacimento della terrazza e il tinteggio della struttura in collaborazione col gestore e l’installazione di una ricca panteistica turistico informativa sia interna che esterna che renderà il Camping un vero e proprio Info Point del Parco.

La struttura (che ospita oltre al Camping anche l’ostello, la trattoria e la pizzeria) ha riaperto per la stagione invernale, che è già entrata nel vivo con un calendario ricco di appuntamenti, prime tra tutte le ciaspolate alla scoperta delle meraviglie del Monte Caio. Il programma delle escursioni, organizzate dalle Guide Ambientali Escursionistiche del Monte Caio Gabriel Rossi e Diadorim Saviola, si articola tra dicembre e febbraio, con due escursioni ogni fine settimana: una notturna, il sabato sera e una diurna, la domenica mattina.

Le escursioni, con ciaspole ai piedi e racchette da neve (o in stile nordic walking in caso di assenza di neve) sono aperte a tutti, anche ai bambini dai 6-7 anni, che potranno così attraversare luoghi incantati e incontaminati all’interno del Parco regionale dei 100 Laghi.

Il programma degli appuntamenti invernali offrirà un’ esperienza alternativa a chi volesse trascorrere in montagna i giorni di festa tra la fine dell’anno e la Befana: si parte sabato 30 con una pomeriggio di yoga con Cristina Alfieri per proseguire con una ciaspolata sotto una bellissima luna piena.

Al rientro ci si potrà rilassare con un altro momento di yoga per poi gustare un’ottima cena a km zero all’Osteria del campeggio.

L’Epifania sarà - si spera - sulla neve, con una ciaspolata diurna e una notturna al chiaro di luna, mentre domenica 7 si andrà, sempre con le ciaspole ai piedi, alla volta della cima Bocchialini, a quota 1584 metri. Gennaio prosegue con altri appuntamenti sulla neve, come le ciaspolate notturna in compagnia dell’astrofilo Marco Bastoni, la ciaspolata con l’associazione Snupi e altre affascinanti uscite alla scoperta delle bellezze del Monte Caio. Anche a febbraio le Guide Gae del Monte Caio ripropongono alcuni degli appuntamenti più attesi, come la tradizionale Ciaspolenta, la «Ciaspolata notturna del cappelletto», un’altra ciaspolata in compagnia dell’associazione Snupi e le escursioni alla ricerca delle impronte degli animali del bosco. Per info 0521860115, 3404171870 o www.campingschia.it. Per il programma completo degli appuntamenti www.schiamontecaio.it.