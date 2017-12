Sacerdote reggiano lascia la tonaca: si sposerà a Tizzano

Ha servito come sacerdote nella diocesi di Reggio per 26 anni. Ma ora don Achille Melegari lascia la tonaca ed entro pochi mesi si sposerà a Tizzano. Già sospeso dal servizio sacerdotale su sua richiesta, a gennaio Achille Melegari – che compirà 58 anni il 20 febbraio – non sarà più «don» in via definitiva. Un procedimento accelerato dall'annuncio di matrimonio con Gerardina Bellassai, 56enne, nota a Reggio per aver guidato il gruppo dei City angels fino al 2010.

L'atto di pubblicazione in anagrafe a Reggio è datato 23 dicembre. La data del matrimonio non è stata ancora fissata.