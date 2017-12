Un anno da reporter: la top10 del 2017

DECIMO POSTO

21/03: "Scene di ordinaria... stazione: la sosta che blocca decine di bus"

"Come tutte le sere alla stazione di Parma: una decina di autobus bloccati per aspettare che una signora si faccia i propri comodi . Arrivata bella sorridente senza neanche scusarsi per la sua maleducazione, applauso dei presenti e vigili arrivati naturalmente quando se ne era già andata". La segnalazione e le foto sono del lettore Daniele.

