Torrile: cade con lo scooter, muore 40enne di origini indiane

Un 40enne di origini indiane, in sella al suo scooter, è morto dopo una tragica caduta a San Siro di Torrile, lungo strada Matteotti. Dalle prime informazioni, nella caduta che ha coinvolto l'uomo che viveva a Rivarolo ed era in Italia da 15 anni, non sono coinvolti altri mezzi ed altre persone.

Vuoi ricevere gratis questa notizia in tempo reale? CLICCA QUI