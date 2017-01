E' allerta neve in autostrada.

Autostrade per l'Italia segnala che da questa sera è possibile che nevichi in A1 fra Milano e Terre di Canossa-Campegine.

Possibile neve anche in Autocisa, fra l'allacciamento con l'A1 e quello con l'A12.



